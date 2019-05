Komoly kihívások elé állítja az országot az özönvízszerű eső. Az Indexen is beszámoltunk a rengeteg víz miatt kialakuló kritikus helyzetekről, most a 444 számolt be egy újabbról. A Fehérvári úton egy villamos lecsúszott a sínekről és ezért a BKV munkatársai arra kérték az utasokat, hogy segítsenek a szerelvényt visszatenni a helyére. Az alábbi videó alapján ez igen nehezen ment.