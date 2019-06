Egész Svédország ezen a híren háborog mostanában: három hónapos börtönbüntetést kapott egy pár a gyerekük életének veszélyeztetése miatt. A szigorú vegán elvek szerint élő pár (sőt, a bíróságon arról is beszéltek, hogy a végső céljuk a kizárólag levegővel való táplálkozás) az anyatejen kívül csak krumplival, rizzsel és gyümölcsökkel táplálta a gyerekét, aki másfél éves korában végül olyas súlyos állapotban került kórházba a hosszú éhezés után, hogy éppen csak meg tudták menteni az életét az orvosok. Akik egyébként akkor látták először a gyereket, a szülei ugyanis be sem jelentették a születését a hatóságoknak, nem hogy orvosi vizsgálatot, védőnői ellátást vagy oltásokat kapott volna. Ezt azzal indokolták, hogy ők nem is svédek, hanem a "világmindenség állampolgárai". Az ügyészség 3 év börtönt kért a szülőkre, ehhez képest egész olcsón megúszták. (via)