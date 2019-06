Két egyedi tervezésű pápamobilt gyártottak le a Dacia-gyárban Ferenc pápa romániai látogatására. A két lehajtható üvegtető-emeletes román autót előzetesen a Vatikánban mutatták be és csekkolták le biztonsági szempontból, és miután átmentek a teszten, be is vetik őket a vasárnapig tartó pápai viziten. Az egyiket Csíksomlyón, úgyhogy Ferenc pápai székelyföldi szentmiséjén mi is közelről megcsodálhattuk az SCV 1-es rendszámú, vagyis Vatikán Városállam numero uno autóját.

A Hármashalom-oltár mellett, 50 méterre a szentmisét celebráló egyházfőtől:

És használatban, integető Szentatyával, testes biztonságiak és lelkes hívek között: