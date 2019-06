Az a tény, hogy Orbán Viktor (56.) születésnapja most pénteken volt, és aznap este 9 után a Budai Vár Pestre néző oldala fölött tűzijátékot is láthattak a környék lakói, több olvasónkban is felébresztette a gyanút, hogy a két eseménynek köze lehet egymáshoz. Biztosan nem tudom állítani az ellenkezőjét, de mivel a tűzijátékot közvetlenül a házunk mellett lőtték fel, pár dolgot érdemes megjegyezni.

Az a politikus, aki simán csináltat magának dunai erkélyt egy amúgy is milliárdokért átépített műemlék kolostorépületre a Várban, nem ünnepelteti magát stikában amatőr tűzijátékkal. Ez nem Orbán Viktor stílusa.

A környékünkön (a Várhegy oldalában, a Batthyány tér fölött) pár hetente van a tegnapihoz hasonló tűzijáték. Vagy egy esküvőhöz, legény/leánybúcsúhoz kapcsolódva, vagy csak úgy, apropó nélkül. A megrendelők a Halászbástyáról nézik a full illegális látványosságot, ami a Hunyadi utca hajtűkanyarjának öblében vagy lejjebb, a kis kutyafuttatóban kirakott kartondobozokból röppen fel.

Talán nem vagyok még örökösen nyafogó, rendet követelő bácsika, de amikor a gyerekeim felébrednek a házat rengető, öt perces durrogásra, a kutyánk remegve szűköl, és ehhez képest még hálásnak kell lennem, hogy épp nem sétáltunk vele, mert akkor Pomázig rohanhattunk volna utána, ha lenne, kinyílna a bicska a zsebemben.

Az, hogy mire a kanóc leég és a tűzijáték beindul, eltűnik a pompás szórakozás lebonyolítója, az üres hüvelyek vagy mik, szóval a dobozok viszont rendre ott maradnak, természetes. A mostani péntek este annyiban volt különleges, hogy az erkélyünkre izzó pernye hullt, az egyik tűzijátékos doboz meg a vége felé már nagy lánggal égett, és a kutyaitató kút vizével kellett eloltani.