Megszűnhet (VÉGRE!) az iTunes nevű szoftver, aminél kevés rosszabb program létezik. Elvileg ezzel kell(ett) a különböző Apple termékeken kezelni a zenéket, filmeket, könyveket, stb. Bevallom, én soha nem tudtam rendesen használni, sose csinálta azt a program, amit akartam. Biztos, bennem is van hiba, de sokszor próbáltam, elolvastam a különböző tippeket, de az összes próbálkozás vége iszonyatos anyázás és szentségelés lett, még akkor is, amikor véletlenül sikerült, amit akartam. Biztos megvolt a logikája, de egész egyszerűen egy kezelhetetlen, rossz szoftver volt. Aztán a különböző streamingszolgáltatások megjelenésével nagyjából értelmét is vesztette a kínlódás, mert nem nem nagyon kell most már zenéket töltögetni a számítógépről a telefonra, vannak erre sokkal egyszerűbb és jobb megoldások.

Szóval, a lényeg, hogy megszűnik ez az ótvar program, és helyette külön appok lesznek zenére, filmekre, podcastokra, stb. Van ok az örömre, dögölj meg, iTunes!