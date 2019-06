Belgák a tanmese szerint nem is léteznek, a dEUS viszont egy néha tetszhalott, de lassan harminc éve működő kultusz zenekar. Az 1990-es évek elején tűnt fel Tom Barman együttese, nagyjából akkor, amikor a Nirvana kinyitotta a kapukat az indie zenekarok előtt.

A dEUS is kellően dühös volt, de a punkos megoldások mellett belenyúltak a folkba is, mindezt sanzonos, közép-európai ízzel is vegyítették, hogy mindez legtöbbször kaotikus zajzenébe torkolljon.

Barmanék már többször játszottak Magyarországon, most a legnagyobb sikerüknek bizonyuló, éppen húsz éve megjelent The Ideal Crash albumukat turnéztatják meg újra. Szombaton a Barba Negra Trackben lépnek majd fel.

Nemrég kilépett a kiváló sikolyokat is kiengedő gitáros, Mauro Pawlowski, de már megvan a helyettese, akivel már készül az új album is. Néhány számot talán már játszani is fognak róla.