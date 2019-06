Texasban tilos lesz a tiloson áthajtókat felvevő kamerák használata: az Egyesült Államok második legnagyobb tagállamának kormányzója vasárnap aláírta a vonatkozó törvényt.

Greg Abbott különösebb indoklás nélkül Twitteren jelentette be a törvény aláírását, ami alapján úgy tűnik, hogy lelkes az új törvényt illetően.

I just signed the law that bans red light cameras in Texas. #txlege pic.twitter.com/AyF28hxGwO