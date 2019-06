Az Antennarius striatusnak nincs rendes magyar neve, angolul Hairy frogfishnek hívják, vagyis szőrös békahalnak, és a fura név tökéletesen jellemzi a fura állatot. Kinézetre leginkább egy Gyűrűk ura-szereplőre hasonlít, a tengerfenéken nem annyira úszik, mint inkább komótosan lépdel, és olyan gyorsan harap, hogy hiába próbálják nagysebességű kamerával felvenni, nem nagyon sikerül.

A másodperc hatezred része alatt nyitja ki a száját, kapja be a zsákmányát, és csukja be a száját. A lenti videóban van egy lassított felvétel a harapásáról, de azon is csak annyi látszik, hogy nyílik a száj, és a következő pillanatban nincs sehol a zsákmányállat.