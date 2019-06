Vannak azok a címek, amik minden egyes szóval egyre bizarrabbak lesznek. Ennek a posztnak is pont ilyen a címe, de mentségemre szóljon, hogy egészen konkrétan az történik, hogy

az orosz kommunisták szeretnék elérni, hogy a Steam letiltsa a Sex with Stalin, vagyis Szex Sztálinnal néven készülő játékot, mert úgy vélik, hogy már a cím is megbotránkoztató és perverz.

A játékot a Boobs Dev (Csöcsök Fejlesztő?) fejleszti, a leírás alapján pedig amúgy az időutazó főszereplő bőrébe bújva nemcsak szexelni lehet a diktátorral, hanem tanácsokkal segíteni is lehet neki a világ meghódításában.

Makszim Szurajkin, az orosz kommunisták vezére persze így is teljesen megbotránkozott a dolgon, elmebetegnek nevezte a fejlesztőknek, akik szerinte egyébként is csak Sztálin egyre növekvő népszerűségét akarják kihasználni. Szurajkin felszólította a Steamet, hogy azonnal tiltsák le a játékot, a párt pedig azt is kijelentette, hogy a rendőrségnek nyomozást kellene indítania az ügyben.

A Boobs Dev egyébként azóta közölte, hogy a sajtóvisszhang ellenére nem tervezik leállítani a játék fejlesztését.