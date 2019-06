Évekkel ezelőtt teljesen beteg vállalkozásba fogott egy Toy Story-rajongó testvérpár. Kitalálták, hogy kockáról kockára újraforgatják a kedvenc filmjüket, a Toy Story 3-at, de nem akárhogy, hanem valódi játékokkal stop motion technikával.

Tavaly szeptemberben készültek el az első trailerrel, a napokban pedig megjelent a második trailer, ami azért különleges nagyon, mert most már azt is tudni, hogy idén szeptember 19-én bemutatják a kész művet is. A készítőkről nem sokat tudni, Morgan és Mason McGrew nyolc évvel ezelőtt kezdte el az újraforgatást, amikor Morgan még csak 16 éves volt.

Itt látható a valódi játékokkal forgatott Toy Story 3 második trailere.

Ami valóban kockáról kockára megegyezik a Toy Story 3 második trailerével. Ezt az alaposságot várhatjuk majd a kész filmtől is.