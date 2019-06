A Víziváros nevű Facebook-oldal kedden osztott meg egy fényképet arról, ahogy két munkás a néhai Pajtás önkiszolgáló étterem híres neonfeliratát szereli éppen lefelé. Amikor a kép készült, a P betűvel már végeztek, és az A-val voltak éppen elfoglalva.

"A kivitelező szerint a Tesla Múzeumba kerül a felirat. Nem ismerjük, talán az Elektrotechnikai Múzeumra gondol? " – tette fel a kérdést a bejegyzés szövegében a posztoló. Valószínűleg igen: a Kazinczy utcai Elektrotechnikai Múzeum több neonreklámot is őriz.

A Gyorskocsi utca legendás menzája 2017 nyarán zárt be, miután a tulajdonos közölte, hogy a gyenge eredmények miatt végleg lehúzzák a rolót. "Kényszerű, de ésszerű döntés született" – állt a közleményben. Az utolsó napon az Index is forgatott a Moszkva tér című filmben is megörökített Pajtásban.