Tavaly indult el a DMZ Peace Train Music Festival nevű fesztivál, amelyet az Észak- és Dél-Korea közötti demilitarizált övezetben tartanak nem titkoltan azzal a céllal, hogy közelebb hozzák egymáshoz a két országot. Tavaly főleg koreai zenekarok léptek fel, a sztárvendég pedig Glen Matlock, a Sex Pistols egyik alapítója volt, aki gázsi helyett csak annyit kért, hogy fizessék ki a repjegyét.

Idén viszont már egész ismert fellépők is lesznek az eseményen. Fellép többek között a Magyarországon többször is megforduló dán Iceage punkzenekar, John Cale, a Velvet Underground egyik alapítója, illetve Seun Kuti, a legendás Fela Kuti legfiatalabb fia.

Ami még ennél is érdekesebb, hogy a DMZ fesztivál Wikipédia-oldala szerint egy magyar zenekar, a pécsi Mongooz and the Magnet is fellép majd a koreai demilitarizált zónában június 8-án. Ez amúgy helytállónak is tűnik, mert a zenekar honlapján is ott van ez a dátum.