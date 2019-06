Amerikában nagy divat, hogy a profi sportdöntők előtt, közben és után mindenféle programmal igyekeznek elfelejtetni a jónéppel, hogy akár fél éves megtakarítását is kifizette egy olyan helyért, ahonnan lófaszt sem lát, és a csapata rém unalmas meccsen egy potyával kiszívott. A fellépő művészek között néha gyöngyszem is akad, pl. a Metallica fele, azaz James Hetfield és Kirk Hammett gitárosok, akik így értelmezték át az amerikai himnuszt az NBA nagydöntő (Toronto vs. Golden State) eőtt: