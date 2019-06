Theresa May brit miniszterelnök pénteken hivatalosan is lemondott a Konzervatív Párt elnöki tisztségéről, és a miniszterelnöki tisztségtől is megválik, amint megválasztják az utódját. Több utódjelölt is van a pártban, hivatalosan hétfő délután ötig lehet pályázni a pozícióra.

Már teljes fordulatszámon pörög a kampány, ami egy érdekes fordulatot vett az elmúlt napokban. Michael Gove mezőgazdasági és környezetvédelmi miniszter bevallotta hogy a kilencvenes évek végén többször is fogyasztott kokaint, mikor még újságíróként dolgozott. Gove - akit a fogadóirodák a második vagy harmadik legesélyesebb jelöltnek tartanak - ezt azután valotta be, hogy nemrég jelent meg egy róla szóló könyv, amiben a könyv szerzője, a Owen Benett több forrásra hivatkozva ír arról, hogy Gove a 2016-os konzervatív elnökválasztás alatt kokaint fogyasztott.

Gove sajnálja a dolgot, elismerte, hogy bűncselekményt követett el, és azt mondta, fiatal volt és rossz döntést hozott. Gove beismerését ezután egész vallomássorozat követte, a jelöltek egymás után számoltak be drogos élményeikről: Rory Stewart bevallotta, hogy 15 éve egy iráni esküvőn ópiumot fogyasztott, Jeremy Hunt marihuánás mango lassit ivott mikor Indiában járt, Andrea Leadsom és Dominic Raab pedig szintén kipróbálta a marihuánát fiatalkorában.

A brit média tehát tele van jelenleg ezzel az üggyel, így Gove nem is időzíthette volna jobban az egyik kampányígéretének bemutatását: a miniszter a vasárnapi Telegraphban megjelent cikkében dobta be, hogy miniszterelnökként eltörölné az áfát, és helyette egy sokkal alacsonyabb, ún. sales taxet vezetne be. Ez az adónem egyébként az Egyesült Államokban elterjedt, ott ugyanis nem létezik az áfa nálunk ismert formája, az adót nem a hozzáadott érték után fizetik egyesével a lánc tagjai, hanem egyszerre, mégpedig a lánc legvégén, amikor a végfogyasztóhoz kerül.

