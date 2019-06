Lenyűgöző videót készített Rob Scallon zenész a chicagói Negyedik Presbiteriánus Templom orgonájáról, a hangszer orognistája, John Sherer segítéségvel. Az orgona már méreteivel is lenyűgöző (több mint 8000 síp, köztük féltonnásak is), de a videóban a kedvenceim azok a részek, amikor apró járatokon és lépcsőkön körbejárják az öt emeleten elterpeszkedő hangszert, és lejutnak az alagsorba, ahonnan külön turbina fújja a levegőt a sípokhoz, amikor kell. Aztán a poszt végén rákerestem a legnagyobb orgonák listájára, hogy ide tudjam írni, ez hányadik a rangsorban, majd jól meglepődtem, mert ez az ötemeletes apróság eltörpül az igazi óriások mellett. Persze, így is megéri megnézni a videót, ritkán látni egy ekkora hangszer titkos életét.

(Laughing Squid)