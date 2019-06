Avokádóval korábban még sosem raboltak bankot, egy izraeli férfinak viszont kétszer is sikerült a mutatvány – írta a Timesofisrael.com.

Kézigránátnak hazudott feketére festett avokádóval rontott be egy férfi egy bankba, robbantással fenyegetőzve. A személyzet át is adott nyomban 8 ezer dollárnyi sékelt. (Hogy mit csinált a bankban nyilván jelen lévő fegyveres őr, aki talán a világ más országainak átlagos biztonsági őrénél jobban ki van képezve ilyen támadások kezelésére, azt nem tudni.)

Fotó: Haviv Gur / Izraeli rendőrség A rabló

A fickó távozott is, a Negev-sivatag közelében fekvő Berseba bankjából. Néhány nap múlva ugyanebben a városban egy másik bankba is berontott az avokádóval – hogy ugyanazzal-e vagy egy újabbal azt nem tudni – itt további négyezer dollárnyi készpénzt szerzett, miután a helyesírási hibákkal teli cetlin megfogalmazott követelésnek a személyzet itt is eleget tett.

Az összesen úgy négymillió forintnak megfelelő összeget rabló férfi az arcát ügyesen eltakarta a térfigyelő kamerák elől – írta a 24.hu –, de így is sok mindent tudni róla:

47 éves, egy beduin faluban lakott és korábban már ült börtönben rablásért.

Mindezt azért tudni róla, mert elfogták.

Felkutatása ugyanis majdnem olyan egyszerű volt, mint az avokádós rablás: elég volt megnézni, hogy milyen telefonok voltak az adott rablások helyszínén és időpontjában. Mivel a rabló nem csak avokádót, de telefont is vitt magával a rabláshoz, a cellainformációk hamar meg is lettek, néhány hét után el is kapták az elkövetőt.