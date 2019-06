Idén is lesz Piac Éjszakája a Nagybani Piacon, az ország legnagyobb zöldség- és

gyümölcselosztó központjában. Két éve volt az első ilyen jellegű rendezvény, aminek része egy vezetett piactúra, illetve ételkóstolók. Ezúttal két nap, június 19-én és 20-án is lesz Piac Éjszakája, amin a részvétel ingyenes, viszont a korlátozott férőhelyek száma miatt regisztrálni kell a rendezvény honlapján.

Az idei tematika a luxusélelmiszer, vagyis a túrán a csúcskategóriás éttermek beszállítói mutatkoznak be mindenféle ínyencséggel. Lehet majd például ehető virágokat, piros banánt és lila karfiolt kóstolni, de pár gerezd több hónapig érlelt, fekete fokhagymát is elnyammoghatnak a résztvevők. Erről itt egy kép is, kedvcsinálónak vagy éppen elrettentésül, ízlés kérdése (és tényleg).