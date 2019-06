Én ugyan biztosan nem, mert ezek a kacatok csak fogják a port a lakásban (és Föld anya egyébként is zokog, ha értelmetlenségekre pazarolják az erőforrásait), de ez mit sem változtat azon, hogy az Assassin's Creed sorozatot kiadó Ubisoft és az akciófigurákat gyártó Pure Arts együttműködéséből született egy tekintélyes méretű és árú kisplasztika. A szobrocska a játék emblematikus orgyilkosát ábrázolja, valamivel több mint 60 centi magas és 9 kiló. Az ára is ennek megfelelő: 688 dollár, azaz majdnem 200 ezer forint. Már meg is lehet rendelni, de a gyártó csak Észak- és Dél-Amerikába szállít, szóval nem csak a kifizetéséhez kell egy gazdag amerikai nagybácsi. A játékban az Animus nevű futurisztikus gép is központi szerepet kap, az ezzel járó effektek volnának azok a világoskék fröccsöntött izék a szobron. Ezek amúgy beépített ledeknek köszönhetően világítanak is, ha esetleg valakinek ez hozná meg a kedvét egy impulzusvásárláshoz, amit később majd megbán.