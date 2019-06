Andy Rehfeldt Los Angeles-i zenész és producer régóta gyárt a YouTube-ra olyan videókat, amikben ismert dalokat valami zeneileg nagyon nem hozzá passzoló stílusban dolgoz fel. Most a Village People slágere, a Y.M.C.A. került sorra, Rehfeldt a zenekar egy 1978-as felvételét gyúrta össze a saját metálos aláfestésével. A végeredmény:

Ha valaki bírja az efféle videókat, mazsolázzon tovább Rehfeldt csatornáján, van itt egyebek közt az Iron Maidentől a Number of the Beast (bossa nova verzióban), a RATM-től a Killing in the Name of (jazz verzió), Dolly Partontól a Jolene (death metál verzió), és még sorolhatnám.