A Men in Black első része egy kifejezetten vicces film volt. Will Smith és Tommy Lee Jones kettőse működött, szerettük. A folytatásban ismét ők szerepeltek, de a páros megfáradt kissé, Jones láthatóan nem akart már ezzel foglalkozni, egy jeleneten kívül (a posta) érdemleges dolog nem volt benne. A harmadik filmre behozták Josh Brolint és az időutazást, a forgatókönyvet odaadták a Beavis and Butt-Head egyik írójának, és lett belőle egy csodás, érzelmes katyvasz, ami egyben ennek a történetszálnak a végét jelentette.

Az új kezdet pedig itt van a nyakunkon, két marveles Bosszúállóval a főszerepben, azaz Chris Hemsworth-el és Tessa Thompsonnal, akik a változatosság kedvéért leginkább Londonban kergetik az emberjelmezes idegeneket. A hazai bemutató június 13-án lesz, azaz holnap, de a nemzetközi díszbemutató már lement New Yorkban, ahol a kép is készült a főszereplőkről.