A NES Classic Mini és a SNES Classic Mini sikere beindított a játékpiacon egy minikonzolos trendet, vagyis minden valamirevaló gyártó (vagy a jogutódja) megpróbálja kompakt, hdmi-portos hardverekbe sűríteni egy-egy régi konzol legmenőbb játékait. Felugrott már erre a vonatra a Sony (a nem túl jól sikerült Playstation Classickal), a SEGA (a Mega Drive Minivel), és most a Konami jelentette be az E3-on a Turbografx-16 Minit.

Hogy mi a búbánatot??? - kérdezheti most egy rendes magyar gémer. A konzolos játékkultúra késve gyűrűzött be Magyarországra (hja, a Commodore-ok gépein és a PC-n könnyebben lehetett warezolni), és a kilencvenes évek elején eleve legfeljebb Nintendo és Sega konzolok jutottak be itthon a köztudatba. A TurboGrafx-16 (amit Japánban szinte változatlan formában PC Engine-ként ismernek) a japán NEC vállalat konzolja volt, hazai piacon 1987-ben, nyugaton 1989-ben jelent meg, és magabiztos szereplő volt a játékiparban (több mint 10 milló eladott gép), amíg meg nem jelent a SNES és el nem szívta előle a levegőt. Ennek a hardvernek a miniverzióján dolgozik tehát a Konami - azért ő, mert a Konami kebelezte be a Hudsont, ami korábban a NEC-nek tervezte az eredeti hardvert.





A gépről egyelőre nem ismertek a legfontosabb részletek (ár, megjelenési dátum), de a kütyüre telepített játékokból hatot-hatot máris elárult a Konami. Amerikában és Európában biztosan lesz a TurboGrafx-16 Minin R-Type, Ys Book I & II, New Adventure Island, Ninja Spirit, Alien Crush és Dungeon Explorer, a PC Engine Mini nevű japán verzióban pedig Bonk’s Adventure, Dracula X, The Kung Fu/China Warrior, Ys Book I & II, Super Star Soldier és Dungeon Explorer. Kíváncsian várjuk, ezzel könnyen orvosolhatjuk majd amúgy kiterjedt videojátékos műveltségünk egyik hiányosságát.

