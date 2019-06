A Yukonban (Kanada) található Dawson cityben van egy Sourdough Saloon nevű kocsma, ahol a világ egyik legfurább koktélját ihatja az, aki ilyesmire vágyik. A sourtoe cocktail tulajdonképpen annyiból áll, hogy egy feles töménybe, általában viszkibe beledobnak egy lefagyott és mummifikálódott lábujjat, a delikvensnek pedig úgy kell lehúznia az italt, hogy a lábujj hozzáérjen az ajkához.

„Ihatod gyorsan, ihatod lassan, de a lábujjnak érintenie kell az ajkat" - szól a kihívás szinte egyetlen szabálya. Ha valaki teljesíti, akkor kap róla egy papírt, eddig nagyjából százezer ember vállalta be a dolgot.

Az egész még az 1920-as években kezdődött, amikor két testvér szeszcsempészettel foglalkozott a környéken, és az egyikük lábujja egy alkalommal elfagyott. Hogy elkerüljék a komolyabb problémákat, levágták a lábujjat, majd elrakták emlékbe. 1973-ban került elő egy kabinból, és rövid időn belül a Sourdough Saloon pultján kötött ki egy viszkiben, és elindul az őrült hagyomány.

Az eredeti lábujjat sajnos 1980-ban elvesztették, amikor egy helyi lakos meg akarta dönteni a fagyottlábujj-koktél rekordot, és amikor a tizenharmadik lábujjas viszkit húzta le, akkor megbillent a székével, és véletlenül lenyelte az ereklyét.

Szerencsére addigra néhány szerencsétlenül járt ember felajánlotta egy-egy lefagyott lábujját a bárnak, így nem kellett beszüntetni a hagyományt. Így tett nemrég Nick Griffiths is, egy egykori brit tengerészgyalogos, aki egy kanadai téli maratonon vesztette el három lábujját is. A kórházban hallott róla, hogy létezik a fagyottlábujj-koktél, akkor döntötte el, hogy ha felépül, a levágott lábujjait felajánlja a kocsmának. A maraton még tavaly volt, de csak most postázta el a lábujjakat, amiket egészen mostanáig orvosi tisztaságú alkoholban tartósítottak. A kocsmában ezután a sóban szárításos mummifikálás vár rá, aztán mehet is a többi lábujj közé.

„Kaptunk egy új lábujjat, nem is lehetnénk boldogabbak. Mostanában nagyon nehéz új lábujjakat beszerezni, ez a nagylelkű felajánlás segíteni fog, hogy tovább éljen a hagyomány" - írta közleményében a lábujjat befogadó kocsma.

A nagylábujjak számítanak a legnagyobb ritkaságnak, az ilyenek felajánlásának örülnek a kocsmában a leginkább.

(BBC / Guardian)