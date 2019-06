Az 1. Tisza-tavi PET Kupa szombati napján elkészült az a hét, PET palack alapokra épült hajó Tiszafüreden a strandon, amivel vasárnaptól keddig fogjuk gyűjteni a műanyag szemetet a tavon. A szemét az áradással érkezik évről évre főleg Ukrajnából és Romániából, de ne legyenek kétségeink, mi magyarok is jócskán hozzátesszük a magunkét.

A hajók hasonló technikával készültek, de minden csapat hozzátette a saját kreativitását, voltak, akik hippi elemekkel, voltak, akik céges molinókkal, és voltak, akik komplett sátorral díszítették fel. Ez utóbbira szükség is lesz, mivel vasárnapra hőséget és intenzív zivatarokat is jósolnak. A vízi mentők már minden hajót leellenőriztek, és ha a vízi rendőrség is rábólint, akkor reggel elindulhat a túra.

5 Galéria: 1. Tisza-tavi PET Kupa Fotó: BANKÓ JÓZSEF / Paradignow Images

Az első napi táv 8 kilométer lesz, amit nem lesz egyszerű megtenni a tiszaszőlősi kikötőig, mivel a víz csak 0,5 km/órás sodrással segíti majd az utunkat. Mindenesetre lelkesedésben nincs hiány, az összegyűlt civilek ugyanis bár van, hogy csak egy napja ismerik egymást, a céljuk ugyanaz: megtisztítani a tavat a szeméttől. Mi a Petúnia legénységével küzdünk a hulladék ellen, kívánjanak nekünk jó szelet.