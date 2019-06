A Magyar Honvédség nemrég a Facebookon indított egy nyereményjátékot a Honvédelem Napja alkalmából, és a győzteseket pedig elvitték egy körre egy Eurocopter AS350 helikopterrel. A nagy kalandról természetesen rengeteg kép is készült, amit az MH meg is osztott a közösségi oldalán, és hát nem tehettük meg azt, hogy ne tegyük mi is közzé.

Mint akinek a kamaszkora egyik legnagyobb élménye az volt, hogy az egyik Kecskeméti Repülőnapon beállhatott egy Apache AH-64 és egy Mirage 2000 elé, csodálattal és döbbenettel vegyes irigységgel nézem ezeket a fotókat.