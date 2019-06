A 25 éves Megan Holman egy Power Wheels márkájú játékautót vezetett nagyjából 1,5 kilométerre az otthonától, amikor ráhívták a rendőröket. A rendőröknek azt mondta, egy buliról érkezett, ahol "kincsvadászatot" játszottak (ez egy amerikai játék, a lényege, hogy a résztvevők fura tárgyakat gyűjtenek össze egy lista alapján), ezért indult útnak a jétékautóval, illetve azt is mondta, hogy az apjához hasonlóan szeretne profi birkózó lenni, és ennek ez a módja. A nő a rendőrök szerint be volt drogozva. Letartóztatták, bevitték a rendőrségre, aztán később elengedték. (The State)