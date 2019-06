Olvasónk, Bálint írta meg az Indexen egy egészen friss élményét. Levelének lényege, hogy 20 éve lakik a környéken, és az egyik hűvösvölgyi menő étterem vendégei a menő autóikkal általában is hajlamosak paraszt módon parkolni hétvégente, de most szombat este, gyerekkel az autóban majdnem karambolozott is az egyikük miatt.

Fotó: rovoa

A képen látható fehér Lamborghinit szerette volna kikerülni,

amely konkrétan egy buszmegálló kellős közepére parkolt be.

Az előzés közben azonban a szembesávba kanyarodott egy autó, úgyhogy olvasónknak vészfékezni kellett a felújítás miatt tiszta por úton, és épphogy meg tudott állni.

Levélírónk dühös lett, akcióba lépett, bekopogott a nem messze lévő rendészeti központba, és sikerült beszélnie egy közterület-felügyelővel, aki azt mondta, tudnak a problémáról, de sajnos semmit nem tudnak tenni, legfeljebb annyit, hogy megbüntetik tízezer forintra a Lambó tulaját.

Lol.

Olvasónk azért reménykedik, hogy egyszer majd mondjuk az önkormányzat is észbe kap, és lép valamit.