Fotó: Mark Mellone

Brooklyn utcáin kemény az élet, ezernyi akciófilm mutatja meg a bűnügyeket, amelyekben a kérlelhetetlen helyi rendőrök előbb ragadnak fegyvert, és csak utána kérdeznek. Na a New York Post most egy olyan esetről számolt be, ami a lehető legkevésbé illik be ebbe a képbe.

A New York-i zsaruk ugyanis azzal töltöttek el öt órát a vasárnap hajnalukból és reggelükből, hogy

megmentsenek egy kétségbeesetten nyávogó cicát.

A macska hajnali négykor kezdett éktelen miákolásba, úgyhogy a 16 éves Anastasia Kulchistkaya riasztotta az anyukáját, aki riasztotta a rendőröket, akik megállapították, hogy az állat egy Ford szedán motorterébe ragadt be. Csakhogy az autó zárva volt, így a rendőrök riasztották a sürgősségi szervizt, akik kinyitották az ajtót és így a motorháztetőt is, azonban ez még mindig nem volt elég, mert a macska valójában sokkal mélyebben be volt szorulva az alkatrészek közé, hogysem el lehetett volna érni. Azért nagy nehezen mégis sikerült, Anastasia és családja pedig meg is tartja a cicát, ha már annyit fáradoztak a Felixnek keresztelt állat megmentésén.

Ez a munkánk része: macskáktól a rosszfiúkig, ebből élünk

- nyilatkozta az egyik kemény zsaru a lapnak. (Ha önök is szeretnének megmenteni egy macskát, nem kell nyávogó motorháztetőket keresniük, elég, ha felkeresik mondjuk a Noé Állatotthont vagy bármelyik másik menhelyet, az ottani állatok is ugyanolyan hálásak lesznek önöknek, mintha a motortérbe nyúltak volna utánuk.)