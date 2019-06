Yves Rossy egykori svájci vadászpilóta Jetman néven lett világhírű. Ő fejlesztette ki azt a szettet (jetpack), amivel az ember tulajdonképpen sugárhajtású repülőgéppé alakíthatja magát, és ő annyira őrült bátor, hogy szeret is így röpködni a levegőben. Rossy és egy haverja pár éve szerepelt az egyik nagy légitársaság reklámjában, így, gondolom, telik neki parizerre, karbonszálas erősítésű szárnyakra és négy gázturbinás sugárhajtóműre, amikkel most a Dolomitokban hasított óránként 300 kilométer per órás sebességgel. Neki is biztos jó volt, nekünk is jó nézni, szóval mindenki nyer ezen.

Fotó: No Comment TV / youtube