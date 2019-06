Az I. Tisza-tavi PET Kupa, amiről szombattól kezdve minden nap beszámoltam (linkek itt), véget ért, méghozzá megrázó eredménnyel:

100 önkéntes civil 3 nap alatt közel 3000 kiló szemetet szedett ki a tóból a turisztikai főszezon kezdetén.

A Tiszafüredtől Kisköréig tartó túra 25 folyamkilométeres szakasza rettenetes állapotban van, az áradással érkezett szemét fennakadt a part menti sávokon benyúló faágakon, a tó közepén lévő nádasakon.

Megrázó látni, ahogy a gémek, a kacsák, a bakcsók és számtalan vízi madarunk a PETpalack rengeteg tetején raknak fészket.

Az önkéntesek hét hajóval és számtalan kenuval próbálták megtisztítani ezt a szakaszt, de hiába a hatalmas szám, nincs kétségünk afelől, hogy ennek a mennyiségnek a dupláját, tripláját ki lehetett volna szedni a vízből még több idő és még több ember segítségével.

A legnagyobb szemétszigeteket talán sikerült felszámolnunk Gyenes Károly természetfilmes segítségével, aki jobban ismeri a Tiszát, mint a saját tenyerét. A PET Kupák örökös szellemi atyja a túra előtt háromszor járta végig ezt a szakaszt, hogy feltérképezze, hol érdemes a leginkább szedni. Így sikerülhetett valamelyest megszabadítani a tavat a legdurvább szennyezésektől.

De nemcsak ez volt a cél, hanem nem titkoltan az is, hogy

az ország lássa, hogy milyen hatalmas a probléma, és hogy összefogással mekkora sikereket lehet elérni akár pár nap alatt is.

Ahogy Molnár Attila Dávid természetfilmes és főszervező mondta az eredményhirdetésen,

tucatnyi 18 év alatti vett részt a kupán, a gyerekeink takarítják a mi trutyinkat. Ők már innen úgy mennek haza, hogy kétszer is meggondolják, kérjenek-e bármit a boltból, ami PET-be van csomagolva. De minden részt vevő, máshogy fog nézni például az elviteles kávés poharak műanyag tetejére, amit fél óra múlva úgy is ki fog dobni.

A Tisza-tavi PET Kupa persze nem csak környezetvédelmi akció volt, hanem verseny is. A We love Tisza-tó kapitánya mondta a címben idézett mondatot, hogy a kiszedett mennyiség csak a jéghegy csúcsán ülő pingvin csőre. A River Bank kapitánya pedig azt üzente, hogy ne vegyetek PET palackot semmilyen célra. Az NHSZ azt közölte, hogy munkatársaik egyébként is évente több ezer tonna szemetet gyűjtenek be a szárazföldön. Az ÖkosaBB pedig annak örült, hogy nagy a hírverés, és ez sokakat elgondolkodtat majd.

És akkor a nyertesek:

1. Kötizig: az igazgató is evezett velük az első nap, cimvedők is egyébként, a tavalyi felső-tiszai versenyt is ők nyerték,

2. Petvidra: akinek a kapitánya több mint 100 ismeretlenből válogatta ki a Facebookon a legénységét, helyi lakosként őrült hálás mindenkinek, aki megtisztítja a lakóhelyét,

3. Petúnia: egy családi és baráti csapat, akiknek a fedélzetén mi is utaztunk.

A Petúnia ráadásul elnyerte a Tisza Hőse díjat is, ami azt jelenti, hogy a mi csapatunk szedte össze az egy főre jutó legtöbb szemetes zsákot.

De persze nem kell PET Kupa hozzá, hogy szebbé és élhetőbbé tegyük ezt a csodálatos tavat, bárki a nyomunkba eredhet, hajrá!