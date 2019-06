A 2019-es Forma-1-es szezon utolsó futamán, Abu-Dzabiban elárverezik majd Michael Schumacher 2002-es világbajnok Ferrariját, az F2002-es kocsiért kapott összeget pedig a hétszeres világbajnok kezelésére, a Keep Fighting, Never Give Up alapítványnak ajánlják majd fel.

A 2013. december 29-én súlyos síbalesetet szenvedő Schumachernek kivételesen jól sikerült a 2002-es idény, a 17 futamból 11-et megnyert, végül majdnem kétszer annyi pontot gyűjtött, mint a világbajnoki második Rubens Barrichello.

Hivatalosan egyébként a 219-es számú autóvázról van szó, Schumacher a 11 futamgyőzelméből 3-at szerzett meg ezzel, köztük a franciaországit, amivel a vb-címét is bebiztosította de három futamon Barrichello is vezethette ezt a kasztnit, többek között a Magyar Nagydíjon is, amit megnyert.