Fotó: Facebook

A brazil Fájdalmas Anya Templomban június elején, mise közben egyszer csak beállított egy hívatlan vendég, nevezetesen egy kutya, ami annyira nem akarta tiszteletben tartani a helyzetet, és elkezdett randalírozni, húzta le az oltárról az anyagokat, szétszedett pár virágot, aztán odament a paphoz, José Geraldo Sobreira, hogy kicsit őt is zrikálja. A kutya játszani akart, de valahogy azért sikerült gatyába rázni annyira, hogy Sobreira be tudja befejezni a dolgát. Később kiderült, hogy a kutya elszaladt otthonról, de nem sokkal később visszakerült az egyébként Alzheimer-kórban szenvedő gazdájához. És az is kiderült, hogy a kutya neve: Herman.

Itt a videó az esetről:

(Bored Panda)