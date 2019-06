Összefogott a Universal Music Group és a Youtube, hogy HD-minőségben nézhessük meg olyan előadók régebbi videóit mint például Janet Jackson, Lady Gaga, vagy Lionel Richie. A tervek szerint 2020 végére nagyjából 1000 videoklip kapja meg a ráncfelvarrást - írja a Verge.

A felhasználóknak, vagy nekünk nagyon semmit nem kell tennünk, nem változik a tartalmak URL-je, a lájkok és a nézettség sem nullázódik le, a Youtube a remastered, vagy remastered in HD megjegyzéssel jelzi majd, ha az adott videó már megkapta a HD-verzióját.

Vannak klipek, amiket már most meg lehet tekinteni, ilyen például a Boyz II Men-től az End of the Road, illetve Tom Pettytől a Free Fallin'.