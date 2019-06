Több mint húszezren írták már alá a Netflixnek címzett petíciót, hogy töröljék a májusban megjelent Elveszett Próféciák című minisorozatot. Ezzel csak az a bökkenő, hogy a Netflixnek semmi köze hozzá, hiszen a sorozat az Amazonon fut.

A sorozat Terry Pratchett és Neil Gaiman azonos című könyvén alapul, és a Return to Order nevű amerikai keresztény szervezetnek komoly problémái vannak vele. Tartanak a sátánizmus normalizálódásáról, a Jó, a Rossz, a moralitás és a természetes törvények tagadásától. Zavarja őket, hogy az apokalipszis négy lovasa motoros bandaként jelenik meg, de talán a legnagyobb vétke a sorozatnak az, hogy egy nő kölcsönözte Isten hangját (Frances McDormand, a Fargo és a Három óriásplakát Ebbing határában Oscar-díjas szereplője).

This is so beautiful... Promise me you won't tell them? https://t.co/thYTOG7GBE