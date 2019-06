Akár 118 ezer fontért (közel 43 millió forintért) is elkelhet a Wish You Were Here, az Animals és a The Wall lemezen hallható 1969-es Stratocaster, vagy a várhatóan hasonló magas leütési árat elérő 1954-es Fender Stratocaster, amit az Another Brick In The Wall felvételein használt a Pink Floyd gitárosa, Dave Gilmour.

Az aukció célja, hogy minél több pénzt gyűjtsön a ClientEarth szervezetnek. A zenész szerint a klímaváltozás az egyik legnagyobb kihívás, amivel az emberiségnek szembe kell néznie, és a küszöbén vagyunk annak, hogy a globális felmelegedés visszafordíthatatlan következményei legyenek. A zenész többek között arról beszélt, hogy egyetért a 16 éves aktivista Greta Thunberg szavaival, hogy

vagy azt választjuk, hogy civilizációként megyünk tovább, vagy nincs tovább.

A hangszereket csütörtökön, New Yorkban bocsátotta árverésre a Christie’s aukciósház, végül pedig összesen 21,5 millió dollárért keltek el. A kollekció legdrágább darabja az ikonikus fekete Stratocaster volt, ezért 3,975 millió dollárt fizetett ki Jim Irsay, az Indianapolis Colts amerikaifoci-csapat tulajdonosa, amivel

ez lett minden idők legdrágábban elárverezett gitárja.

(Sky News)