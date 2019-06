Idén is erős volt a mezőny a Világ Legrondább Kutyája veresenyen, végül a zsűri úgy döntött, hogy Scamp the Tramp (kb. Csirkefogó/Semmirekkelő a Csavargó) a mezőny legcsúfabbja. Darlene Wright, a valóban eléggé rút eb gazdája nagyon örült az elismerésnek, amivel rendszerint egy nagy adag rivaldafény és némi amerikai dollár is jár.

8 Galéria: Idén is megválasztották a világ legrondább kutyáját Fotó: Josh Edelson / AFP

A világ legrondább kutyáját a hetvenes évek óta választják meg minden évben a kaliforniai Petalumában. A fajtatiszta kutyák mellett keverékek és az esélyegyenlőség nevében a mindenféle fogyatékkal küzdő kutyák is nevezhetnek. A több ezer nevező közül a zsűri olyan szempontok szerint mérlegel, mint az első benyomás, a szokatlan ismertetőjegyek, személyiség vagy éppen a "természetes csúnyaság".