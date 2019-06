A Blizzard játékairól elsőre egyértelműen nem az jut eszébe senkinek, hogy mennyire cuki látványvilággal dolgoznak, hiszen ez tényleg nem is jellemző rájuk, a Carbot Animations viszont ennek ellenére is mindig képes őrületesen aranyos videókat varázsolni még a legkomorabb karaktereikből is.

Az animációs stúdiót elsősorban a StarCraftos videóik miatt ismerik az emberek, most pedig a Blizzard meg is koronázza ezt a partnerséget: mint kiderült, hivatalos Carbotos grafikus csomagot adnak ki a StarCraft: Remasteredhez, ami aranyos, gyerekbarát rajzfilmmé változtatja a játékot.

Fotó: YouTube / CarbotAnimations

A stúdió a Korean Starcraft League nemrég lezajlott döntőjén jelentette be a grafikus csomagot, amit aztán egy demómeccsen AcE és TheMarine le is teszteltek. Ez utóbbi látható is a videóban, és már csak azért is érdemes megnézni, mert a zergek ijesztő rovarszerű lények helyett az univerzum legaranyosabb dolgaivá változtak a játékban.