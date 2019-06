Fizetett kéthetes dániai túrát ígér az IKEA annak, aki hajlandó 2 hétre elmenni, ̶,̶ ̶h̶o̶g̶y̶ ̶k̶é̶s̶ő̶-̶k̶a̶p̶i̶t̶a̶l̶i̶s̶t̶a̶ ̶p̶r̶o̶p̶a̶g̶a̶n̶d̶á̶v̶a̶l̶ ̶á̶t̶m̶o̶s̶s̶á̶k̶ ̶a̶z̶ ̶a̶g̶y̶á̶t̶, hogy felfedezze, milyen is a boldogság dán kulcsa, a hygge – vette észre a cég honlapján a roadster.hu.

A lényeg, hogy az IKEA két hétre lakást, ételt (ingyen húsgolyó), szervezett programokat, és még nettó kápét is biztosít annak, aki vállalja, hogy felfedezi a dán boldogság titkát. A dánok ugyanis állítólag a legboldogabb emberek a világon, kiegyensúlyozottak, nyugodtak – na most ezt egy szerencsés jelentkező megtapasztalhatja testközelből is, és evangelizálhatja a világ maradék, kevésbé boldog részét a dán titokkal.

Az IKEA honlapján feladott hirdetés szerint az ideális jelentkező:

kíváncsi,

szeret utazni, és új embereket megismerni,

legalább 18 éves,

szeret kamera előtt szerepelni,

mindig is meg akarta tudni a boldog titkát.

Ha ön is el szeretne merülni ebben az utópiában, nincs más dolga mint: leadni egy angol nyelvű bemutatkozást, készíteni egy 60 másodperces bemutatkozó videót, és jelentkezni.

Lábjegyzet:

Ha ön esetleg nem vágyik Dániába, vagy esetleg jelentkezett, de elutasították, akkor se keseredjen el, ugyanis önképzéssel és helyes életvitellel továbbra is nyitva áll az út az ön számára is a boldog élethez.

... senki sem élhet boldogan, sőt még elviselhető módon sem a bölcsességre való törekvés nélkül, a boldog élet a teljes bölcsesség elérésének az eredménye ...

– írja Seneca fiatal mentoráltjához intézett egyik levelében (Sárosi Gyula fordítása).