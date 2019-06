Megvan még, amikor Magdi anyus szellemként tért vissza a Barátok köztben? Mark Hamill nyilatkozata szerint valami kísértetiesen hasonló fog történni Luke Skywalkerrel is a Star Wars 9-ben.

Amikor az AP megkérdezte a színészt, hogy tényleg a Skywalker kora lesz-e az utolsó Csillagok háborúja-film, amiben szerepel, ő csak annyit felelt, nagyon reméli, hogy igen, mert a karaktere nagyon szép kis lezárást kapott, az pedig, hogy most még láthatjuk, mindenekelőtt annak köszönhető, hogy a Star Wars mitológiájának része, hogy aki Jedi, az szellemként (pontosabban ún. Erő-szellemként) még visszatérhet.

HAMILL’S LAST HOPE: #MarkHamill (@HamillHimself) is hoping to retire from his Jedi job in @StarWars’ next installment #RiseOfSkywalker pic.twitter.com/Kvdb53Sw31