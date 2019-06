Kitiltja a Trump-rajongó felhasználóit a világ legnépszerűbb kötéssel és varrással foglalkozó oldala, a Ravelry. A Guardian írja, hogy az oldal üzemeltetői minden szintem megtiltották, hogy a felhasználók Trumpot és a kormányát éltessék, legyen szó fórumbejegyzésekről, a saját profiljukról vagy szimpla varrásmintákról.

Az üzemeltetők azt írják, hogy nem tudnak olyan felületet fenntartani, ami egyszerre befogadó, de közben nyitott a fehér felsőbbrendűség hirdetésére is. Ugyanis szerintük Donald Trumpot támogatni egyet jelent a fehér faj felsőbbrendűségének hirdetésével.

We are banning support of Donald Trump and his administration on Ravelry. We cannot provide a space that is inclusive of all and also allow support for open white supremacy. More details: https://t.co/hEyu9LjqXa