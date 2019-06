2021-ben érkezik a mozikba a Space Jam 2, amelynek korunk Michael Jordanje, LeBron James lesz a főszereplője, és a Fekete Párducot is rendező Ryan Coogler a producere. Nemrég olyan pletykák láttak napvilágot, hogy James mellett felbukkan még a filmben

Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

Klay Thompson (Golden State Warriors)

egy csomó női kosaras (Diana Taurasi, Chiney és Nneka Ogwumike)

illetve James friss csapattársa, Anthony Davis (Los Angeles Lakers).

A New York Times cikkéből az is kiderül, hogy James és Coogler megkeresték a hatszoros allstar Steph Curryt is, azonban az NBA egyik legjobb irányítója nemet mondott. Curry saját bevallása szerint kizárólag azért nem vállalta a szereplést, mert éppen nem ér rá a forgatás idején, pedig nagyon jó a kapcsolata Cooglerrel, aki oaklandiként fanatikus szurkolója a Golden State Warriorsnak, ahol Curry is játszik.