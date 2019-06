A II. kerületben lévő Hotel Tiliana vasárnap délelőtt rakott ki egy kétségbeesett felhívást a Facebookjára:

Homoky Péter, a szálloda tulajdonosa az Indexnek elmondta, hogy négy hónappal ezelőtt kezdtek el gondolkodni azon, hogy mivel tudnának felejthetetlen élményt szerezni a vendégeiknek. Végül egy állatszakértővel való egyeztetés után a Bennett-kenguruk mellett döntöttek, mert cukik, viszont nem védett állatok, és tökéletesen éreznék magukat a hotel két és fél hektáros kertjében.

Hosszú előkészítő munka után - külön, kétméteres hálóval körbevett épületet építettek nekik - múlt péntek este érkeztek meg a 4-5 hónapos kenguruk Hollandiából. Öt perc után az albinó hím már evett és ugrált, majd őt látva a barna színű nőstény is jókedvre derült. Azonnal a szálloda személyzetének kedvencei lettek, 20 percenként mindig kiment hozzájuk valaki a stábból. Ettek, ittak, ugráltak, jókedvűek voltak még szombaton is.

Szombat este a négyfős éttermi stáb búcsúzott el tőlük utoljára, ez nagyjából negyed 12 körül volt. A kenguruk már összebújva alváshoz készülődtek és minden rendben volt. Vasárnap reggel 6-kor ébresztett a személyzet azzal, hogy eltűntek, és sajnos azóta sem kerültek elő. Mindössze 36 órát voltak nálunk

- mondja a szállodaigazgató.

Homoky szerint az állatszakértővel átvizsgálták a nyomokat, hogy az állatok megszökhettek-e, vagy valamilyen állat elkaphatta-e őket, de sajnos arra jutottak, hogy lopás történhetett. Azonnal értesítették a rendőrséget és a szállodát körbe vevő Pilisi Parkerdő igazgatóságát. A rendőrség kiment helyszínelni, Homoky pedig büntetőfeljelentést tett az ügyben.

A szálloda környékén 20 kamera van, de a kert közepét csak egy kamera látta fél perifériáról. Ennek a felvételein az látszik, hogy 20 perccel a személyzet távozása után a parkerdő felől mozgás látszik, majd a kenguruk otthona környékén is, de ennél pontosabb az éjszakai sötétség miatt nem. Az igazgató szerint ők alapvetően a vendégeik vagyonát védik a kamerákkal, az életében nem gondolta volna, hogy a kenguruk otthonát is be kéne kamerázni, mert ilyen megtörténhet.

A szálloda igazgatója és a személyzet azért is nagyon szomorú, mert gyerekvendégeik segítségével ma tartották volna a kenguruk névadó ünnepségét.