Azonnal elkapkodták az első tízezer példányt abból a könyvből, amelyet kinyitva az ember az ember legelőször is nem szöveggel, hanem

tizenöt darab tamponnal

találkozik. Amennyire meghökkentő, annyira komoly akcióról van szó: a német Female Company így tiltakozik az ellen, hogy az országban 19 százalékos adó vonatkozik a tamponokra, mondván, az "luxustermék", míg a könyvek adója csak 7 százalék. Az ügyben korábban már 175 ezer aláírást is összegyűjtöttek, hiába. Mindenesetre most elküldtek a The Tampon Bookból is százat a Bundestag képviselőinek - írja a Guardian. A könyvet egyébként 3,11 euróért (nagyjából ezer forintért) lehetett megvenni, amíg volt belőle, és a tamponokon kívül a menstruációról szóló történetek vannak benne a bibliai időktől napjainkig.

A menstruációs szegénység egyébként létező, komoly probléma, Magyarországon is szerveztek már gyűjtést az ügyben.