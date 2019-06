Már mi is megírtuk azt az őrületet, amit egy fiatal atlantai srác okozott azzal, hogy megírta a világ első country trap zenéjét. Lil Nas X pillanatokon belül Amerika legforróbb előadói között találta magát, azonban a többség joggal beszélt arról, hogy ő is csak egy egyslágeres arc lesz, aki pár hónappal később eltűnik a süllyesztőben.

Erre cáfolt rá a nemrég megjelent első EP-jével, amelyen szerepel a Panini c. szám is. A dal érdekessége, hogy a szerzők között fel van tüntetve Kurt Cobain is. Először azt hittem, hogy az Old Town Road-hoz hasonlóan itt is csak mintázásról van szó (ott ugyebár a Nine Inch Nailstől kölcsönzött), azonban a Rolling Stone cikkéből kiderül, hogy a Nirvana frontembere nem véletlenül került a szerzők közé.

Lil Nas X azt nyilatkozta a számról, hogy soha életében nem hallgatott Nirvanát, így arról sem tudott, hogy a Panini c. szám refrénje nagyon hasonlít az In Bloom c. klasszikusra. Erre csak később hívták fel a figyelmét, és így ismerte meg a Nevermind c. albumot is, majd megkereste Frances Bean Cobaint, Kurt Cobain lányát, hogy áldását adja, aki ezt készségesen meg is tette. Annak ellenére, hogy én esküszöm, hogy nem nem, vagy csak alig hallok hasonlóságot a két refrén között.

Mindenesetre Lil Nas X azóta saját bevallása szerint nagyon sok Nirvanát hallgat, pedig nyolc évvel azután született, hogy a Nevermind egyáltalán megjelent volna.