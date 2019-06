Első ránézésre nem sok. A világ legveszélyesebb futballbajnoksága ugyanis – mármint ami a szurkolói rendbontásokat és túlélési esélyeket illeti – az indonéziai, erről az ausztrál ABC News ez év elején félórás dokumentumfilmet is forgatott (de itt egy 2014-es Euronews-beszámoló is a szurkolói erőszakról). A „túlélési esélyeket” nem túlzás használni: 1994 óta a futballhuligánok egymással vívott összecsapásainak 74 halálos áldozata volt, tavaly ősszel két hétre fel is függesztették a bajnokságot azután, hogy két csapat szurkolóinak balhéja is halálos áldozattal járt.

No de mi közünk nekünk, magyaroknak, az indonéz focihoz? Hát az, hogy az indonéz labdarúgó-válogatott épp egy magyarok elleni meccsel vonult be a sporttörténelembe – mindjárt két rekorddal is! (Erre a tényre egy kedves szekszárdi olvasóm, Vendel hívta fel a figyelmemet a múltkori posztom nyomán.)

Mindez 81 évvel és húsz nappal ezelőtt, 1938. június 5-én történt, amikor Reims-ben világbajnoki meccset játszott a két csapat. Indonézia akkor még Holland India néven szerepelt, és már azzal sporttörténelmet írt, hogy az első ázsiai válogatott volt, amely vb-n részt vett. Igaz, nem sokáig: akkor még nem voltak csoportkörök, a csapatok egyből egyenes kieséses rendszerben kezdtek játszani.

Szegény holland-indiánusok épp a vb-t végül ezüstéremmel záró magyarok ellen kezdtek, és már a 15. percben 0:2-re álltak (Kohut a 13., Toldi a 15. percben szerzett gólt). A mieink végül 6:0-ra nyertek (Sárosi a 28. és 89., Zsengellér a 35. és 76. percekben szerzett gólt), így Holland India 90 perc alatt befejezte a vb-szereplését, amiért nagyjából 11 450 kilométert utazott, csak oda. Ráadásul azóta sem sikerült egyetlen világbajnokságra sem kijutniuk, az 1974-esig általában részt se vettek a selejtezőkben, a 2018-as vb-ről pedig eltiltották őket.

És mivel az 1938-as után már minden vb-n csoportkörrel kezdtek a csapatok, és a harmincas évek három világbajnokságának első körös kiesői rajtuk kívül később még mind kijutottak vb-re, Indonézia azzal is sporttörténelmet írt, hogy máig ők a világtörténelem egyetlen csapata, amely csupán egyetlen világbajnoki meccsen vett részt (viszont hozzájuk hasonlóan 0 pontos és 0 lőtt gólos például a Kongói DK, amely még Zaire néven vett részt az 1974-es vb-n, és 0-14-es gólaránnyal zárta a csoportkört).