"Mindig rettegek, amikor legelőször felveszem, hogy úristen, milyen lesz. Aztán behunyom a szemem, felrántom a cipzárt, és kifújhatom a levegőt: jó rám" – mondta egyszer a testhez simuló Fekete Özvegy-jelmezéről Scarlett Johansson, aki ezúttal Budapesten húzta magára kedvenc hősnője, Natasha Romanoff öltözékét.

Scarlett Johansson budapesti tartózkodásáról a Marvel magyar rajongói blogja rántotta le a leplet, egy posztban több Twitteren közzétett képet és videót is összegyűjtöttek a Fekete Özvegy-film magyarországi forgatásról. A színésznő új mozija várhatóan előzményfilm lesz, de hogy Budapest saját magát vagy Moszkvát alakítja majd a filmben, egyelőre nem tudni.

Johansson már korábban elmondta, hogy mennyire csodásnak tartja a Fekete Özvegy történetét, ezért egy róla szóló önálló filmben egyenesen Oroszországba repítené vissza a karaktert. Natasha Romanoff ugyanis orosz nemesi családban született, de mivel a szülei valószínűleg már gyerekkorában meghaltak, egy orosz katona nevelte fel. Később balett-táncos lett, meg egy szovjet tesztpilóta férje, aki szintén meghalt, így lett a nőből előbb özvegy, majd a KGB szuperkémképző programja révén valamivel később Fekete Özvegy.

A new video from the set of the BLACK WIDOW movie shows Natasha Romanoff (Scarlett Johansson's stunt double) and another character riding a motorcycle through the streets of Budapest, Hungary!



