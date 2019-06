New Yorkban valószínűleg nem egy jó hentes van, de a Union Pork Store nevű bolt szerdán egy kis ideig mindenképpen a többiek elé tudott kerülni azzal, hogy

megcsinálták a világ legnagyobb hot dogját.

A gigantikus hot dogot egy húszkilós virsli és egy tizennégy kilós kifli alkotja, előbbi amúgy így néz ki:

A bolt egyébként a Guinness-rekordra is ráment a hot doggal, ami már csak azért is érdekes, mert ebben a kategóriában még nincsen fennálló rekord. A szétdarabolt hot dogot amúgy pont szerda, vagyis ma délután, ezekben az órákban lehet elfogyasztani a New York-i Ulysses étteremben, az ebből befolyó bevétel pedig egy veteránokat segítő nonprofit szervezethez vándorol majd.

