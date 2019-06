Csak akkor olvasson tovább, ha ön szereti az irodalmat vagy a dedikálásokat vagy szeret jótékonykodni. Esetleg akkor, ha érdekli, hogyan kerül egyetlen ruhára negyven aláírás, és kiket, hogyan szeretnének segíteni ezzel.

Van a Facebookon egy jónak tűnő kezdeményezés, Írók a szegény sorsú gyerekekért, különböző irodalmi érdekességekre lehet licitálni, én is vettem már itt kéziratot, mármint szó szerinti kéziratot, toll, papír, némi gyűrődés, nem olyan A4-es lapra kinyomtatott szöveget. Alapesetben nem is írnék róla, de most egy nagyon különleges ruhát árverezni. Az irodalommal és annak népszerűsítésével különböző formákban – testverseléssel és verstetkókkal is – foglalkozó Viola Szandra ugyanis egy olyan ruhát ajánlott fel, amit közel negyven író, költő, zenész, művész és különféle közéleti szereplő dedikált az Index tárcarovatába is író Lackfi János, Háy János mellett például Garaczi László, Bérczesi Róbert, Péterfy Gergely és Nádasdy Ádám is. A ruhára június 30-ig lehet licitálni itt.