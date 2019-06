Múlt hét hétfőn nálunk is olvashattak Mike Gravelről, a demokraták mémháborúval berobbanó elnökjelöltjéről, aki deep fried memékkel és dabeléssel törné meg Donald Trump hatalmát.

A jelek szerint az amerikai fiatalok korábbi kedvence, Bernie Sanders sem akar lemaradni a trendi kontent terén, ugyanis fogta magát, és

csinált egy Twitch-csatornát.

Egyelőre még nincs semmilyen tartalom a csatornán, de sajnos nem valószínű, hogy a jövőben epikus gémer kontentet fog gyártani, és Tyler1-szerű őrjöngéseket tol majd a streamjén. Ehelyett minden bizonnyal a Facebook és a YouTube kiegészítéseként fog majd szolgálni a csatorna, ahol élőben beszéli majd ki az aktuális problémákat.

Fotó: YouTube / Bernie Sanders

Ez amúgy nem is rossz ötlet, elég régóta van már IRL-szekciója a platformnak, a politikai témák viszont elég alulreprezentáltak, úgyhogy akár be is jöhet a dolog. De persze az is lehet, hogy Bernie Sanders holnaptól arról fog üvöltözni, hogy kinek az anyjával feküdt le, bármi lehet.

