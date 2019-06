Két floridai albínó aligátor szerelmének a gyümölcse az a 19 tojás, amire az aligátorpark gondozói rátaláltak. A büszke apa 11 évvel fiatalabb a nőstény példánynál. Hópihe, a 25 éves nőstény és Hóvihar, a 14 éves hím 2017 óta van a parkban.

Fotó: Wild Florida / Facebook Hópihe és Hóvihar, a büszke szülők

A gondozók kivették a tojásokat a fészekből, és egy inkubátorba helyezték őket, ugyanis Florida változékony hőmérséklete veszélyt jelentene a tojásokra. Az inkubátornak köszönhetően a tojások életképessége 60 százalékról 95 százalékra nőtt.

A kicsi fehér aligátorokra kikelés után a ragadozók is veszélyt jelentenének, mivel színük miatt könnyen észreveszik őket. Emellett a látásuk is nagyon gyenge, és könnyen megégnek a napon. A tojások kiemelésére azért is volt szükség, mert a hím példány megeheti őket.

Amennyiben a keltetés sikeres lesz, az állatkertbe látogatók megtekinthetik majd a kicsinyeket.

Forrás: CNN