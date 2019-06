Jó hat éve volt már, hogy a teljes zenei szaksajtó elájult egy addig full ismeretlen chicagói előadó, Chance the Rapper mixtape-jétől, aki ma már elmondhatja magáról, hogy 3-szoros Grammy-díjas és az egyik legismertebb rapper Chicagóból.

Chance nagy áttörését 2013-ban az Acid Rap c. mixtape hozta meg, ami már akkor egy mestermű volt, és éveken át ingyenesen letölthető volt mindenhonnan, a népszerű streamingoldalakra nem került fel. Most a Spin írja, hogy az Acid Rap és az azt megelőző 10 Days c. mixtape is felkerült az Apple Musicra és Spotifyra, szóval akinek eddig hiányzott mondjuk a Smoke Again vagy a Juice c. szám a spéci Spotify-playlistjéről, az most biztosan annyira örül, mint én.